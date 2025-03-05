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Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Реал» — «Атлетико»: Диас вывел «сливочных» вперёд на 55-й минуте

«Реал» — «Атлетико»: Диас вывел «сливочных» вперёд на 55-й минуте
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В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Клеман Тюрпен. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу «сливочных».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Родриго – 4'     1:1 Альварес – 32'     2:1 Диас – 55'    

На 55-й минуте полузащитник Браим Диас вывел «Королевский клуб» вперёд.

Ранее, на четвёртой минуте, счёт в матче открыл нападающий «Реала» Родриго Гоэс. На 32-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес восстановил равновесие.

«Реал» принимал участие в стыковых матчах, в которых встречался с английским «Манчестер Сити». Обе встречи завершились победой «сливочных» (3:2 и 3:1). «Атлетико» по итогам общего этапа напрямую вышел в 1/8 финала турнира.

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