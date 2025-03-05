«Боруссия» и «Лилль» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и французский «Лилль». Игра проходила на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступал Хосе Санчес Мартинес. Команды сыграли вничью — 1:1.

На 22-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Боруссии» Карим Адейеми. На 68-й минуте Хакон-Арнар Харальдссон сравнял счёт в матче с передачи Джонатана Дэвида.

«Боруссия» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв в стыковых матчах «Спортинг». «Лилль» вышел в эту стадию напрямую по итогам общего этапа ЛЧ. Ответная игра между командами пройдёт в среду, 12 марта, в Лилле. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.