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Боруссия Д — Лилль, результат матча 4 марта 2025, счёт 1:1, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Боруссия» и «Лилль» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и французский «Лилль». Игра проходила на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступал Хосе Санчес Мартинес. Команды сыграли вничью — 1:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 1
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Адейеми – 22'     1:1 Харальдссон – 68'    

На 22-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Боруссии» Карим Адейеми. На 68-й минуте Хакон-Арнар Харальдссон сравнял счёт в матче с передачи Джонатана Дэвида.

«Боруссия» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв в стыковых матчах «Спортинг». «Лилль» вышел в эту стадию напрямую по итогам общего этапа ЛЧ. Ответная игра между командами пройдёт в среду, 12 марта, в Лилле. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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