Главный тренер «Ливерпуля» Слот рассказал, какую команду считает лучшей в Европе
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» рассказал, какую команду считает лучшей в Европе.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я думаю, что лучшей командой в Европе на данный момент по-прежнему является «Реал», потому что он выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Я думаю, что вы сначала должны выиграть этот турнир, прежде чем говорить, что вы лучшая команда», – приводит слова Слота Liverpool.com.
Ранее главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что «Ливерпуль» был одной из лучших команд Европы в последние годы.
Мадридский «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также «сливочным» принадлежит рекорд — команда 15 раз выигрывала этот турнир.
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