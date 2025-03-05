Главный тренер «Ливерпуля» Слот рассказал, какую команду считает лучшей в Европе

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» рассказал, какую команду считает лучшей в Европе.

«Я думаю, что лучшей командой в Европе на данный момент по-прежнему является «Реал», потому что он выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Я думаю, что вы сначала должны выиграть этот турнир, прежде чем говорить, что вы лучшая команда», – приводит слова Слота Liverpool.com.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что «Ливерпуль» был одной из лучших команд Европы в последние годы.

Мадридский «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также «сливочным» принадлежит рекорд — команда 15 раз выигрывала этот турнир.