Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал — Атлетико, результат матча 4 марта 2025, счет 2:1, 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025

«Реал» обыграл «Атлетико» в матче 1/8 финала ЛЧ благодаря голам Родриго и Браима
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру обслуживала французская бригада арбитров, которую возглавил Клеман Тюрпен. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «сливочных».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Родриго – 4'     1:1 Альварес – 32'     2:1 Диас – 55'    

На четвёртой минуте счёт в матче открыл нападающий «Реала» Родриго Гоэс. На 32-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес восстановил равновесие. На 55-й минуте полузащитник Браим Диас вывел «Королевский клуб» вперёд.

Ответная игра между командами состоится 12 марта и пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Календарь плей-офф Лиги чемпионов
Сетка плей-офф Лиги чемпионов
Материалы по теме
Матч с «Атлетико» станет 500-м для мадридского «Реала» в ЛЧ/КЕЧ, это рекорд турнира

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android