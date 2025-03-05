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«Реал» обыграл «Атлетико» в матче 1/8 финала ЛЧ благодаря голам Родриго и Браима

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру обслуживала французская бригада арбитров, которую возглавил Клеман Тюрпен. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «сливочных».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте счёт в матче открыл нападающий «Реала» Родриго Гоэс. На 32-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес восстановил равновесие. На 55-й минуте полузащитник Браим Диас вывел «Королевский клуб» вперёд.

Ответная игра между командами состоится 12 марта и пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: