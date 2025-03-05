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Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 4 марта

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 4 марта
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В ночь с 4 на 5 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 4 марта:

  • «Брюгге» - «Астон Вилла» — 1:3;
  • «Боруссия» Дортмунд — «Лилль» — 1:1;
  • ПСВ — «Арсенал» — 1:7;
  • «Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид — 2:1.

Ответные игры в этих парах пройдут 12 марта.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале минувшего розыгрыша турнира «Королевский клуб» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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