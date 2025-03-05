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ПСВ Эйндховен — Арсенал, результат матча 4 марта 2025, счёт 1:7, Лига чемпионов 2024-2025

«Арсенал» на выезде разгромил ПСВ со счётом 7:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «ПСВ Эйндховен» и «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Филипс» в Нидерландах. Игру обслуживала испанская бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. «Арсенал» одержал победу со счётом 7:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 7
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Тимбер – 18'     0:2 Нванери – 21'     0:3 Мерино – 31'     1:3 Ланг – 43'     1:4 Эдегор – 47'     1:5 Троссард – 48'     1:6 Эдегор – 73'     1:7 Калафьори – 85'    

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, отличился защитник «Арсенала» Юрриен Тимбер. На 21-й минуте Итан Нванери удвоил преимущество гостей. На 31-й минуте Микель Мерино довёл счёт до разгромного. На 43-й минуте Ноа Ланг отыграл один мяч с пенальти. На 47-й минуте Мартин Эдегор забил четвёртый мяч гостей. На 48-й минуте Леандро Троссард отправил пятый мяч в ворота «ПСВ Эйндховен». На 73-й минуте Эдегор оформил дубль. На 85-й минуте Риккардо Калафьори установил окончательный счёт в матче — 7:1.

Напомним, ПСВ завершил общий этап Лиги чемпионов на 14-м месте в турнирной таблице. «Арсенал» занял третью строчку. Ответный матч 1/8 финала между ПСВ и «Арсеналом» состоится 12 марта и пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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