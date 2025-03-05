«Арсенал» установил рекорд Лиги чемпионов всех времён

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лондонский «Арсенал», в гостях разгромивший нидерландский «ПСВ Эйндховен» со счётом 7:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, установил бомбрадирский рекорд Лиги чемпионов всех времён, ранее никому не покорявшийся в истории турнира. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, «Арсенал» стал первой командой в истории Лиги чемпионов УЕФА, забившей семь голов на выезде в матче плей-офф.

Отметим, в этой встрече команда Микеля Артеты вышла на поле без номинального нападающего. В атакующей тройке «канониров» играли 17-летний вингер Итан Нванери, бельгийский универсал Леандро Троссард и испанский полузащитник Микель Мерино.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала между ПСВ и «Арсеналом» состоится 12 марта и пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Необычные названия футбольных клубов: