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«Арсенал» установил рекорд Лиги чемпионов всех времён

«Арсенал» установил рекорд Лиги чемпионов всех времён
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Лондонский «Арсенал», в гостях разгромивший нидерландский «ПСВ Эйндховен» со счётом 7:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, установил бомбрадирский рекорд Лиги чемпионов всех времён, ранее никому не покорявшийся в истории турнира. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 7
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Тимбер – 18'     0:2 Нванери – 21'     0:3 Мерино – 31'     1:3 Ланг – 43'     1:4 Эдегор – 47'     1:5 Троссард – 48'     1:6 Эдегор – 73'     1:7 Калафьори – 85'    

По информации источника, «Арсенал» стал первой командой в истории Лиги чемпионов УЕФА, забившей семь голов на выезде в матче плей-офф.

Отметим, в этой встрече команда Микеля Артеты вышла на поле без номинального нападающего. В атакующей тройке «канониров» играли 17-летний вингер Итан Нванери, бельгийский универсал Леандро Троссард и испанский полузащитник Микель Мерино.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала между ПСВ и «Арсеналом» состоится 12 марта и пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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