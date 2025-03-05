«Арсенал» установил рекорд Лиги чемпионов всех времён

Лондонский «Арсенал», в гостях разгромивший нидерландский «ПСВ Эйндховен» со счётом 7:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, установил бомбрадирский рекорд Лиги чемпионов всех времён, ранее никому не покорявшийся в истории турнира. Об этом сообщает Opta Sport.
По информации источника, «Арсенал» стал первой командой в истории Лиги чемпионов УЕФА, забившей семь голов на выезде в матче плей-офф.
Отметим, в этой встрече команда Микеля Артеты вышла на поле без номинального нападающего. В атакующей тройке «канониров» играли 17-летний вингер Итан Нванери, бельгийский универсал Леандро Троссард и испанский полузащитник Микель Мерино.
Напомним, ответная встреча 1/8 финала между ПСВ и «Арсеналом» состоится 12 марта и пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Необычные названия футбольных клубов:
- 5 марта 2025
-
01:59
-
01:54
-
01:52
-
01:34
-
01:20
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:50
-
00:35
-
00:29
-
00:17
-
00:11
-
00:10
-
00:08
-
00:08
-
00:04
-
00:00
- 4 марта 2025
-
23:45
-
23:44
-
23:36
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:25
-
23:23
-
23:21
-
23:13
-
23:08
-
23:02
-
22:58
-
22:41
-
22:41
-
22:38