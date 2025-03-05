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Хулиан Альварес повторил достижение Гризманна и Форлана в дерби с «Реалом» в XXI веке

Хулиан Альварес повторил достижение Гризманна и Форлана в дерби с «Реалом» в XXI веке
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Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес, отличившийся голом в первом дерби в рамках 1/8 финала с мадридским «Реалом», повторил статистическое достижение двух форвардом красно-белых в противостояниях с «Королевским клубом» в XXI веке. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Родриго – 4'     1:1 Альварес – 32'     2:1 Диас – 55'    

По информации источника, Альварес стал третьим игроком «Атлетико», забившим гол в двух подряд дерби с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках всех соревнований в XXI веке. Ранее подобное бомбардирское достижение покорялось уругвайскому форварду Диего Форлану в 2010 году и французу Антуану Гризманну в 2017 году.

Первый матч в 1/8 финала главного еврокубкового турнира между «Реалом» и «Атлетико» завершился со счётом 2:1 в пользу «сливочных».

25-летний Альварес перешёл в стан «матрасников» из «Манчестер Сити» минувшим летом. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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