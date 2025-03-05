Хулиан Альварес повторил достижение Гризманна и Форлана в дерби с «Реалом» в XXI веке

Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес, отличившийся голом в первом дерби в рамках 1/8 финала с мадридским «Реалом», повторил статистическое достижение двух форвардом красно-белых в противостояниях с «Королевским клубом» в XXI веке. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, Альварес стал третьим игроком «Атлетико», забившим гол в двух подряд дерби с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках всех соревнований в XXI веке. Ранее подобное бомбардирское достижение покорялось уругвайскому форварду Диего Форлану в 2010 году и французу Антуану Гризманну в 2017 году.

Первый матч в 1/8 финала главного еврокубкового турнира между «Реалом» и «Атлетико» завершился со счётом 2:1 в пользу «сливочных».

25-летний Альварес перешёл в стан «матрасников» из «Манчестер Сити» минувшим летом. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: