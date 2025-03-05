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«Говори сейчас!» Игрок «Реала» на эмоциях обратился к Симеоне во время дерби в ЛЧ

«Говори сейчас!» Игрок «Реала» на эмоциях обратился к Симеоне во время дерби в ЛЧ
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Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас на эмоциях обратился к главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне после своего победного забитого гола в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2024/2025.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Родриго – 4'     1:1 Альварес – 32'     2:1 Диас – 55'    

Напомним, на 55-й минуте встречи марокканский атакующий хавбек отличился голом, после чего был наказан жёлтой карточкой за слишком активное взаимодействие с трибунами. Кроме того, футболист также позволил себе выкрикнуть колкую фразу в адрес главного тренера «матрасников»: «Говори, говори сейчас, как говорил вчера!» — приводит слова Диаса Movistar.

На пресс-конференции перед матчем Диего Симеоне выразил сомнение в том, что Диас появится в стартовом составе «Реала» на дерби с «Атлетико».

Первое дерби в 1/8 финала главного еврокубкового турнира завершилось со счётом 2:1 в пользу «сливочных». Ответная встреча команд запланирована на 12 марта и пройдет на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано». Начало — в 23:00 мск.

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