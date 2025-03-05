Анчелотти отреагировал на победу «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Атлетико» (2:1).

«Сложная игра. Мы хорошо начали, затем Хулиан [Альварес] забил отличный гол. Второй тайм был лучше, мы хорошо поработали, нашей целью было обеспечить себе небольшое преимущество в счёте, и мы этого добились. Команда усердно работала, хорошо оборонялась, «Атлетико» временами контролировал игру, но не создавал много моментов. Наши футболисты играли компактно на протяжении почти всего матча», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ответная игра между командами состоится 12 марта и пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

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