Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с мадридским «Реалом» (1:2).

«Очень тактический матч, в котором каждая команда пыталась использовать различные моменты. «Реал» начал лучше, забив отличный гол. Главной заслугой команды было то, что она не сдалась и не поддалась страху, который возникает, когда пропускаешь гол так рано. Наоборот, мы начали играть, входить в игру, брать контроль, выходить на половину поля соперника. Второй тайм мы начали так же. Но Брахим отлично сыграл, что в итоге и решило исход матча», — приводит слова Симеоне Marca.

Ответная игра между командами состоится 12 марта и пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

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