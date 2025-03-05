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Артета высказался о разгромной победе «Арсенала» со счётом 7:1 в матче ЛЧ с ПСВ

Артета высказался о разгромной победе «Арсенала» со счётом 7:1 в матче ЛЧ с ПСВ
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу своих подопечных в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ (7:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 7
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Тимбер – 18'     0:2 Нванери – 21'     0:3 Мерино – 31'     1:3 Ланг – 43'     1:4 Эдегор – 47'     1:5 Троссард – 48'     1:6 Эдегор – 73'     1:7 Калафьори – 85'    

«Я очень рад за ребят. В двух предыдущих играх мы не смогли забить, и мы знаем, какой шум поднялся вокруг этого. Мы добились огромного результата в гостевом матче турнира, который очень любим и по которому много лет скучали. Сегодня для нас был действительно особенный вечер», — приводит слова Артеты Sky Sports.

ПСВ завершил общий этап Лиги чемпионов на 14-м месте в турнирной таблице. «Арсенал» занял третью строчку. Ответный матч 1/8 финала между ПСВ и «Арсеналом» состоится 12 марта и пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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