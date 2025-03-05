Артета высказался о разгромной победе «Арсенала» со счётом 7:1 в матче ЛЧ с ПСВ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу своих подопечных в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ (7:1).

«Я очень рад за ребят. В двух предыдущих играх мы не смогли забить, и мы знаем, какой шум поднялся вокруг этого. Мы добились огромного результата в гостевом матче турнира, который очень любим и по которому много лет скучали. Сегодня для нас был действительно особенный вечер», — приводит слова Артеты Sky Sports.

ПСВ завершил общий этап Лиги чемпионов на 14-м месте в турнирной таблице. «Арсенал» занял третью строчку. Ответный матч 1/8 финала между ПСВ и «Арсеналом» состоится 12 марта и пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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