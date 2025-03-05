ПСВ установил клубный исторический антирекорд после 1:7 от «Арсенала»

Нидерландский «ПСВ Эйндховен», потерпевший разгромное домашнее поражение со счётом 1:7 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от лондонского «Арсенала», установил, таким образом, антирекорд клуба в рамках еврокубков. Об этом сообщает Opta Sport.
По информации источника, ПСВ потерпел самое крупное поражение на своём поле в еврокубках за всю историю выступлений клуба. Кроме того, для нидерландского клуба результат встречи с «Арсеналом» стал крупнейшим проигрышем в XXI веке во всех турнирах.
Также добавим, данный результат стал третьим худшим в истории ПСВ. Ранее клуб дважды на выезде проигрывал с разницей в шесть мячей: в Эредивизи команде «ГВАВ Гронинген» (1:7) в 1958 году, а также в Кубке УЕФа «Сент-Этьену» (0:6) в 1979 году.
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