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ПСВ установил клубный исторический антирекорд после 1:7 от «Арсенала»

ПСВ установил клубный исторический антирекорд после 1:7 от «Арсенала»
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Нидерландский «ПСВ Эйндховен», потерпевший разгромное домашнее поражение со счётом 1:7 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от лондонского «Арсенала», установил, таким образом, антирекорд клуба в рамках еврокубков. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 7
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Тимбер – 18'     0:2 Нванери – 21'     0:3 Мерино – 31'     1:3 Ланг – 43'     1:4 Эдегор – 47'     1:5 Троссард – 48'     1:6 Эдегор – 73'     1:7 Калафьори – 85'    

По информации источника, ПСВ потерпел самое крупное поражение на своём поле в еврокубках за всю историю выступлений клуба. Кроме того, для нидерландского клуба результат встречи с «Арсеналом» стал крупнейшим проигрышем в XXI веке во всех турнирах.

Также добавим, данный результат стал третьим худшим в истории ПСВ. Ранее клуб дважды на выезде проигрывал с разницей в шесть мячей: в Эредивизи команде «ГВАВ Гронинген» (1:7) в 1958 году, а также в Кубке УЕФа «Сент-Этьену» (0:6) в 1979 году.

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