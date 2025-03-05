Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ужасная ночь». Тренер ПСВ назвал виновных за историческое поражение от «Арсенала» в ЛЧ

«Ужасная ночь». Тренер ПСВ назвал виновных за историческое поражение от «Арсенала» в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «ПСВ Эйндховен» Петер Бош высказался о разгромном поражении своей команды в первом матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Арсеналом» (1:7).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 7
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Тимбер – 18'     0:2 Нванери – 21'     0:3 Мерино – 31'     1:3 Ланг – 43'     1:4 Эдегор – 47'     1:5 Троссард – 48'     1:6 Эдегор – 73'     1:7 Калафьори – 85'    

«Это была ужасная ночь для нас. Мы не оставили себе никаких шансов. Возможно, у нас было всего два момента: первый, когда в 15-й минуте мы попали в перекладину, и вторая жёлтая карточка — это были те редкие моменты, когда мы могли вернуться в игру. В целом, с точки зрения футбольного исполнения нам не повезло. Мы не выглядели наилучшим образом, в то время как «Арсенал» просто блистательно проявил себя. У нас не было никаких шансов в этот вечер.

Кто виноват? Вероятно, оба (игроки и тренер. — Прим. «Чемпионата»). Это проявление неудачи с любой стороны, совершенно очевидно. Мы не сыграли в тот футбол, который обычно показываем, тогда как «Арсенал» действительно показал отличный уровень. Никогда не думал, что смогу проиграть с таким разгромом. Команда чрезвычайно разочарована. Важно, чтобы мы через несколько дней поднялись в чемпионате. Мы проанализируем этот матч и поможем игрокам. После столь крупного поражения необходимо поддержать их», — приводит слова Боша BBC.

Напомним, данное поражение стало антирекордным для клуба в истории Лиги чемпионов и самым крупным в истории.

Материалы по теме
ПСВ установил клубный исторический антирекорд после 1:7 от «Арсенала»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android