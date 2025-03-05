«Ужасная ночь». Тренер ПСВ назвал виновных за историческое поражение от «Арсенала» в ЛЧ

Главный тренер «ПСВ Эйндховен» Петер Бош высказался о разгромном поражении своей команды в первом матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Арсеналом» (1:7).

«Это была ужасная ночь для нас. Мы не оставили себе никаких шансов. Возможно, у нас было всего два момента: первый, когда в 15-й минуте мы попали в перекладину, и вторая жёлтая карточка — это были те редкие моменты, когда мы могли вернуться в игру. В целом, с точки зрения футбольного исполнения нам не повезло. Мы не выглядели наилучшим образом, в то время как «Арсенал» просто блистательно проявил себя. У нас не было никаких шансов в этот вечер.

Кто виноват? Вероятно, оба (игроки и тренер. — Прим. «Чемпионата»). Это проявление неудачи с любой стороны, совершенно очевидно. Мы не сыграли в тот футбол, который обычно показываем, тогда как «Арсенал» действительно показал отличный уровень. Никогда не думал, что смогу проиграть с таким разгромом. Команда чрезвычайно разочарована. Важно, чтобы мы через несколько дней поднялись в чемпионате. Мы проанализируем этот матч и поможем игрокам. После столь крупного поражения необходимо поддержать их», — приводит слова Боша BBC.

Напомним, данное поражение стало антирекордным для клуба в истории Лиги чемпионов и самым крупным в истории.

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