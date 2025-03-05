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Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча ЛЧ между «Реалом» и «Атлетико»

Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча ЛЧ между «Реалом» и «Атлетико»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча Лиги чемпионов с «Атлетико». Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Родриго – 4'     1:1 Альварес – 32'     2:1 Диас – 55'    

«Мы создали себе небольшое преимущество и с нетерпением ждём возможности пройти дальше. Но это будет трудно. «Атлетико» будет атаковать сильнее, шансы будут равными. Качество обеих команд очень высокое. Они обе могли бы оказаться в полуфинале или финале", — приводит слова Анчелотти Marca.

Ответная игра между командами состоится 12 марта и пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

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