Винисиус опубликовал пост после победы «Реала» в матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов
Поделиться
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал пост в соцсетях после победы «сливочных» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Родриго – 4' 1:1 Альварес – 32' 2:1 Диас – 55'
«Вперёд, Мадрид!» — написал Винисиус.
На четвёртой минуте счёт в матче открыл нападающий «Реала» Родриго Гоэс. На 32-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес восстановил равновесие. На 55-й минуте полузащитник Браим Диас вывел «Королевский клуб» вперёд.
Ответная игра между командами состоится 12 марта и пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
Материалы по теме
В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов:
Комментарии
- 5 марта 2025
-
03:36
-
03:33
-
03:32
-
03:24
-
03:06
-
02:58
-
02:53
-
02:31
-
02:09
-
01:59
-
01:54
-
01:52
-
01:34
-
01:20
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:50
-
00:35
-
00:29
-
00:17
-
00:11
-
00:10
-
00:08
-
00:08
-
00:04
-
00:00
- 4 марта 2025
-
23:45
-
23:44
-
23:36
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:25