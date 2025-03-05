Винисиус опубликовал пост после победы «Реала» в матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал пост в соцсетях после победы «сливочных» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1).

«Вперёд, Мадрид!» — написал Винисиус.

На четвёртой минуте счёт в матче открыл нападающий «Реала» Родриго Гоэс. На 32-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес восстановил равновесие. На 55-й минуте полузащитник Браим Диас вывел «Королевский клуб» вперёд.

Ответная игра между командами состоится 12 марта и пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

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