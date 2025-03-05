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Ямаль назвал Флика строгим тренером

Ямаль назвал Флика строгим тренером
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о работе с немецким наставником «блауграны» Хансом-Дитером Фликом.

«Флик – очень хороший человек. Он всегда поддержит разговор, всегда поинтересуется твоими делами. Я уважаю его как тренера и как человека. Флик кажется строгим. Но при этом он очень хорошо понимает, что нужно каждому игроку в тот или иной момент», — приводит слова Ямаля официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль сыграл за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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