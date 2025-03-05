«Арсенал» стал первым клубом АПЛ, забившим семь голов в выездном матче Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» одержал впечатляющую победу над нидерландским «ПСВ Эйндховен» со счётом 7:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2024/2025, тем самым установив рекорд по количеству забитых голов в выездных матчах среди всех клубов АПЛ. Об этом сообщает Squawka.

По информации источника, Ранее до «канониров» ни одна команда английской Премьер-лиги не устанавливала подобный рекорд.

Кроме того, «Арсенал» впервые с сезона-2005/2006 выиграл пять матчей подряд в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, ответная игра 1/8 финала между ПСВ и «Арсеналом» пройдёт 12 марта и состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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