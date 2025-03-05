«Арсенал» стал первым клубом АПЛ, забившим семь голов в выездном матче Лиги чемпионов
Поделиться
Лондонский «Арсенал» одержал впечатляющую победу над нидерландским «ПСВ Эйндховен» со счётом 7:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2024/2025, тем самым установив рекорд по количеству забитых голов в выездных матчах среди всех клубов АПЛ. Об этом сообщает Squawka.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 7
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Тимбер – 18' 0:2 Нванери – 21' 0:3 Мерино – 31' 1:3 Ланг – 43' 1:4 Эдегор – 47' 1:5 Троссард – 48' 1:6 Эдегор – 73' 1:7 Калафьори – 85'
По информации источника, Ранее до «канониров» ни одна команда английской Премьер-лиги не устанавливала подобный рекорд.
Кроме того, «Арсенал» впервые с сезона-2005/2006 выиграл пять матчей подряд в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов.
Напомним, ответная игра 1/8 финала между ПСВ и «Арсеналом» пройдёт 12 марта и состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 марта 2025
-
03:36
-
03:33
-
03:32
-
03:24
-
03:06
-
02:58
-
02:53
-
02:31
-
02:09
-
01:59
-
01:54
-
01:52
-
01:34
-
01:20
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:50
-
00:35
-
00:29
-
00:17
-
00:11
-
00:10
-
00:08
-
00:08
-
00:04
-
00:00
- 4 марта 2025
-
23:45
-
23:44
-
23:36
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:25