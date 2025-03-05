Матчи Серии А могут пройти в США

Президент Серии А Эцио Симонелли заявил, что матчи итальянского чемпионата могут пройти в США.

«Мы хотим стать первой лигой, которая организует подобное мероприятие в США. Это рынок, на который мы очень рассчитываем. Девятью нашими клубами владеют американцы и одним — канадцы, поэтому я также должен поблагодарить их за то, что меня избрали. У нас также есть другие потенциальные покупатели», — приводит слова Симонелли ESPN.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии миланский «Интер», который записал в свой актив 58 очков. На втором месте находится «Наполи», набрав 57 очков. Третью строчку занимает «Аталанта», на счету которой 55 очков. Туринский «Ювентус» замыкает топ-4 с 52 очками в своём активе.

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