Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матчи Серии А могут пройти в США

Матчи Серии А могут пройти в США
Комментарии

Президент Серии А Эцио Симонелли заявил, что матчи итальянского чемпионата могут пройти в США.

«Мы хотим стать первой лигой, которая организует подобное мероприятие в США. Это рынок, на который мы очень рассчитываем. Девятью нашими клубами владеют американцы и одним — канадцы, поэтому я также должен поблагодарить их за то, что меня избрали. У нас также есть другие потенциальные покупатели», — приводит слова Симонелли ESPN.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии миланский «Интер», который записал в свой актив 58 очков. На втором месте находится «Наполи», набрав 57 очков. Третью строчку занимает «Аталанта», на счету которой 55 очков. Туринский «Ювентус» замыкает топ-4 с 52 очками в своём активе.

Материалы по теме
Франческо Тотти рассказал, что в январе получил предложение от клуба Серии А

Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти украденный руль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android