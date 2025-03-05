Корнеев назвал проблемы «Спартака», которые могут помешать бороться за чемпионство

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев назвал проблемы московского «Спартака», которые могут помешать красно-белым бороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

«Спартак» привёз качественных ребят, но переплатили. При этом не взяли игроков на позиции, где требовалось усиление. Номинального форварда не взяли, в оборону никого не взяли. Посмотрите, с «Оренбургом» три стопроцентных шанса было — а мы говорим о последней команде лиги. Посмотрим, что будет происходить, но проблемы в обороне не исчезли», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Команда отстаёт от лидирующего петербургского «Зенита» по дополнительным показателям.