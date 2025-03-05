«Не показали свой уровень». Анчелотти — об игре Мбаппе и Винисиуса в дерби с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре звёздных нападающих своей команды Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора в первом матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1).

«Был важный момент, когда у Мбаппе и Винисиуса был шанс забить, мы могли бы обрести больше уверенности перед ответной игрой, если бы счёт стал 3:1. Думаю, усталость игроков сыграла свою роль. Теперь у нас есть время, чтобы должным образом подготовиться к ответной встрече.

Что касается игры Мбаппе и Винисиуса… (смеётся) Противостоять защите «Атлетико» — не такой уж простой процесс. Килиан и Вини упорно сражались и трудились, хотя не показали свой привычный уровень игры. Но впереди нас ждёт ответный матч», — приводит слова Анчелотти Marca.

Отметим, оба нападающих в этой игре результативными действиями не отметились. Ответная игра между командами состоится 12 марта на стадионе «матрасников».

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