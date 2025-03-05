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Клопп заблокировал кандидатуру тен Хага для «Лейпцига» — Sky Sports

Клопп заблокировал кандидатуру тен Хага для «Лейпцига» — Sky Sports
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Нидерландский специалист Эрик тен Хаг не возглавит немецкий «Лейпциг». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, бывший главный тренер «Ливерпуля», а ныне глава международного футбольного подразделения компании «Ред Булл» Юрген Клопп отклонил кандидатуру тен Хага. Вместо него Клопп предложил «Лейпцигу» три кандидатуры — Себастьяна Хёнеса («Штутгарт»), Оливера Гласнера («Кристал Пэлас») и Роджера Шмидта (бывший тренер «Бенфики»).

Напомним, Эрик тен Хаг покинул должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» 28 октября прошлого года, на его место пришёл Рубен Аморим. По итогам 26 туров «красные дьяволы» занимают 15-е место турнирной таблицы АПЛ.

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