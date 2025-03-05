Семшов предположил, кто станет чемпионом в текущем сезоне РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов высказался о борьбе за золотые медали в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Многое будет решаться в очных встречах. Не стоит сбрасывать со счетов и «Динамо». Но мне кажется, что золото кто‑то возьмет из лидирующей тройки. Они шли стабильно по дистанции. Не могу сказать, кто предпочтительнее, — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 19 туров РПЛ-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Зенит». сине-бело-голубые набрали 40 очков — столько же у московского «Спартака». Тройку лидеров замыкает «Краснодар» (40 очков).

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