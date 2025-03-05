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Видео голов Родриго, Альвареса и Диаса в матче Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико»

Видео голов Родриго, Альвареса и Диаса в матче Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико»
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Мадридский «Реал» победил «Атлетико» в дерби в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025. Встреча завершилась со счётом 2:1. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию посмотреть все голы мадридского дерби.

Полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде сделал передачу по правому краю за спину защитнику красно-белых Хави Галану на ход вингеру Родриго Гоэсу. Бразилец убежал от Галана, влетел в штрафную, ушёл в центр от другого защитнка — Клемана Лангле и без шансов для голкипера Яна Облака выстрелил в дальний угол!

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес у левой границы штрафной один в один «раздел» французского хавбека «Королевского клуба» Эдуарду Камавинга и с угла с рикошетом от штанги шикарно закрутил мяч в дальнюю девятку ворот вратаря Тибо Куртуа.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Защитник «Реала» Ферлан Менди накоротке отдал пас марокканскому хавбеку Браиму Диасу, который в штрафной оказался против защитника Хосе Хименеса и вингера Джулиано Симеоне. Полузащитник «сливочных» обманными движениями обвёл уругвайца и аргентинца и классно пробил в дальний нижний угол!

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ответная встреча между командами запланирована на 12 марта и пройдёт на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано». Начало — в 23:00 мск.

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