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Диего Симеоне объяснил поражение «Атлетико» в дерби с «Реалом» в первой игре 1/8 финала ЛЧ

Диего Симеоне объяснил поражение «Атлетико» в дерби с «Реалом» в первой игре 1/8 финала ЛЧ
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о ключевых моментах поражения своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с мадридским «Реалом» (1:2).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Родриго – 4'     1:1 Альварес – 32'     2:1 Диас – 55'    

«Мы контролировали игру. Лучше всего проявилась реакция команды на их ранний гол. Удар мог оказаться гораздо более болезненным, но команда ответила очень хорошо. Мы стремились сыграть так, как хотели. У нас были моменты. Мы хорошо завершили первый тайм, а второй начали так же, команда была в порядке. Но потом они забили, и началась другая игра. Мы рисковали пропустить третий, могли бы бороться за ничью или закончить матч с тем же результатом…

Оба гола «Реала» оказались ключевыми. Мы не смогли справиться с ними должным образом. Мы могли бы сделать это лучше. Это важные моменты, которые на данный момент поставили ситуацию в их пользу», — приводит слова Симеоне AS.

Ответная игра состоится 12 марта и пройдёт на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

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