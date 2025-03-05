Агент Ямаля рассказал о будущем футболиста в «Барселоне»

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, высказался о будущем футболиста.

«Ямаль продлит контракт с «Барселоной», – приводит слова Мендеша журналист Виктор Наварро в соцсетях.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль сыграл за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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