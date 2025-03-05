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Игорь Корнеев оценил перспективы чемпионской гонки в РПЛ

Игорь Корнеев оценил перспективы чемпионской гонки в РПЛ
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Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Сейчас ситуация настолько неясная… Могу сказать, что выиграет «Зенит» или «Спартак». «Краснодар»? Не думаю, что они будут бороться. Но первоначально все же «Зенит». На бумаге они фавориты, «Спартак» — уже следом, — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 40 очков. Третье место с 40 очками занимает «Краснодар». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Факел» (14).

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