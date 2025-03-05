В «Баварии» ответили на вопрос о возможном трансфере нового нападающего

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал ситуацию с потенциальным трансфером нового форварда для мюнхенской команды в связи с уходом Матиса Теля в аренду с опцией выкупа в «Тоттенхэм Хотспур».

«Поиск дублёра для Кейна? В нашем планировании действительно рассматривается такая возможность. Однако это не так просто: вспомните о «Манчестер Сити», который столкнулся с тем, что Хулиан Альварес — отличный нападающий — редко выходил на поле из-за присутствия Холанда. Именно поэтому найти качественную замену Кейну — задача непростая. Возможно, наилучшим вариантом будет привлечение футболиста, который сможет успешно выполнять роли на нескольких позициях», — приводит слова Макса Эберля портал Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Английский нападающий перешёл в «Баварию» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 78 матчах во всех турнирах, в которых отметился 73 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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