«Уберите Кордобу, что с командой будет?» Корнеев — о «Краснодаре» в чемпионской гонке РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев оценил перспективы «Краснодара» в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Краснодар» вообще не усилился — они даже Кастаньо отдали, Кокшарова, Сперцян и Тормена травмированы. Они остались с Кайо. Какое тут чемпионство? Мне непонятно. Ещё 11 матчей. Посмотрим, как эти шансы будут реализовываться — на авось не проскочишь. Чемпионство выиграть можно, когда ты стабилен и укомплектован. Уберите Кордобу у них, что с командой будет?» — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

По результатам 19 матчей в рамках РПЛ сезона 2024/2025 на вершине таблицы располагается «Зенит». Сине-бело-голубые заработали 40 очков, что также соответствует показателю московского «Спартака». Замыкает тройку лидеров «Краснодар», который также имеет в активе 40 очков.

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