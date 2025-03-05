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«Смотрелось просто гениально». Радимов назвал клуб, показавший лучшую игру в 19-м туре РПЛ

«Смотрелось просто гениально». Радимов назвал клуб, показавший лучшую игру в 19-м туре РПЛ
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Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, от какой команды увидел лучшую игру в 19-м туре РПЛ — первом туре чемпионата России в календарном 2025 году.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«Ростов» показал лучший футбол из всех, кого я видел в первом туре. Объективно, «Ростов» был лучше. Не добился результата, да — ну как не добился, ничья — но в физическом плане и визуально их игра смотрелась просто гениально. И потеря Глебова, который в «Динамо» тоже старался — но парень по фамилии Шанталий, который его заменил, вполне справился. И кажется, что «Ростов» сделал абсолютно правильно, продав Глебова», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

2 марта в заключительном матче 19-го тура РПЛ «Ростов» сыграл на своём поле вничью с московским «Динамо» со счётом 1:1. При этом жёлто-синие значительно превзошли бело-голубых по количеству ударов по воротам (19 (4 в створ) против 8 (три в створ)) и показателю ожидаемых голов xG (3,7 против 1,19 по статистике РУСТАТ).

В последний день трансферного окна из «Ростова» в «Динамо» перешёл многолетний капитан дончан опорный хавбек Данил Глебов, за несколько дней до возобновления сезона клуб покинул главный тренер Валерий Карпин.

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