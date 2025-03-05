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Игорь Семшов: никто не сомневался, что «Спартак» обыграет «Оренбург»

Игорь Семшов: никто не сомневался, что «Спартак» обыграет «Оренбург»
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Экс-полузащитник «Зенита» и московского «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал победу московского «Спартака» над занимающим последнее место «Оренбургом» в домашнем матче 19-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Никто не сомневался, что «Спартак» обыграет «Оренбург». Было непросто. Первая игра — потерян игровой ритм, как мы любим говорить. Выиграл — набрал свои три очка», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

2 марта московский «Спартак» переиграл на своём поле «Оренбург» со счётом 2:0, забитыми мячами отметились нападающий Манфред Угальде и новичок красно-белых полузащитник Пабло Солари.

Эта победа позволила московскому клубу набрать 40 очков в 19 матчах РПЛ и догнать «Зенит» и «Краснодар», поднявшись по дополнительным показателям на вторую строчку турнирной таблицы. «Оренбург» с восемью очками в 19 матчах находится на последнем месте.

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Турнирная таблица РПЛ

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