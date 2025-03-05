Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 5 марта

Сегодня, 5 марта, пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 5 марта (время — московское):

20:45. «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Интер» М (Италия);

23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Ливерпуль» (Англия);

23:00. «Бавария» (Германия) – «Байер» (Германия);

23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Барселона» (Испания).

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.