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Начало прямой трансляции
20:45 Мск
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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 5 марта

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 5 марта
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Сегодня, 5 марта, пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 5 марта (время — московское):

20:45. «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Интер» М (Италия);
23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Ливерпуль» (Англия);
23:00. «Бавария» (Германия) – «Байер» (Германия);
23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Барселона» (Испания).

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
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