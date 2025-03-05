«ПСЖ» — «Ливерпуль»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «ПСЖ» и «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру будет обслуживать итальянская бригада арбитров, которую возглавит Давиде Масса. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» занял первую строчку. Ответный матч 1/8 финала между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 11 марта.