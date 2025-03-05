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23:00 Мск
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Фейеноорд — Интер: во сколько начало матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Фейеноорд» — «Интер»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть
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Сегодня, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся нидерландский «Фейеноорд» и итальянский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 20:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
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