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Гендиректор ЦСКА Бабаев: точно нельзя обвинить ребят в отсутствии самоотдачи или желания

Гендиректор ЦСКА Бабаев: точно нельзя обвинить ребят в отсутствии самоотдачи или желания
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сравнил нынешнюю команду армейцев с той, что выигрывала Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.

«Нельзя обвинить ребят из нынешнего состава ЦСКА в отсутствии самоотдачи или желания. Команда, которая выигрывала Кубок УЕФА, абсолютно великая. После финала у нас был матч со «Спартаком», и присутствовали опасения. Команда была не совсем трезвая, мягко говоря. Как не отметить такое событие? Валерий Георгиевич разрешил. Но помним, чем всё закончилось, — ЦСКА уверенно обыграл «Спартак» в «Лужниках».

Это разные поколения, разные футболисты. Неправильно проводить параллели, но совершенно точно можно говорить о том, что нет нежелания или апатии со стороны текущего состава ЦСКА. Мы видели матч с «Зенитом». Получилась боевая игра, завершившаяся ничьей — где-то не хватило хладнокровия с реализации или исполнительского мастерства. Но точно не самоотдачи», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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