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Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Брюгге»

Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Брюгге»
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Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге». «Астон Вилла» одержала победу со счётом 3:1. В составе английского клуба отличились Леон Бэйли и Марко Асенсио (с пенальти), ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Брюгге» Брандон Мехеле. За хозяев забил Максим Де Кёйпер.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Бэйли – 3'     1:1 Де Кёйпер – 12'     1:2 Мехеле – 82'     1:3 Асенсио – 88'    

«Это Лига чемпионов, и здесь каждый матч сложный. Победа очень важна. «Брюгге» проявил свою силу, он мощно прессинговал, но мы сражались блестяще. Мы добыли победу благодаря нашему умению сражаться. Игроки не переставали думать о том, как бы сегодня победить», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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