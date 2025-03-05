Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Брюгге»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге». «Астон Вилла» одержала победу со счётом 3:1. В составе английского клуба отличились Леон Бэйли и Марко Асенсио (с пенальти), ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Брюгге» Брандон Мехеле. За хозяев забил Максим Де Кёйпер.

«Это Лига чемпионов, и здесь каждый матч сложный. Победа очень важна. «Брюгге» проявил свою силу, он мощно прессинговал, но мы сражались блестяще. Мы добыли победу благодаря нашему умению сражаться. Игроки не переставали думать о том, как бы сегодня победить», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.