«После перерыва были просто обязаны забивать». Капитан «Брюгге» — о матче с «Астон Виллой»

Полузащитник бельгийского «Брюгге» Ханс Ванакен прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английской «Астон Виллой». «Брюгге» дома проиграл со счётом 1:3. В составе английского клуба отличились Леон Бэйли и Марко Асенсио (с пенальти), ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Брюгге» Брандон Мехеле. За хозяев забил Максим Де Кёйпер.

«Нам не хватило настойчивости. Мы больше владели мячом. В первом тайме имелись сложности с созданием моментов, но после перерыва были просто обязаны забивать. Например, в эпизоде с моим ударом головой. Или когда бил Дзолис. Теперь должны забивать как минимум два гола, но шансы у нас сохраняются», — приводит слова Ванакена официальный сайт УЕФА.