«После перерыва были просто обязаны забивать». Капитан «Брюгге» — о матче с «Астон Виллой»
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Полузащитник бельгийского «Брюгге» Ханс Ванакен прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английской «Астон Виллой». «Брюгге» дома проиграл со счётом 1:3. В составе английского клуба отличились Леон Бэйли и Марко Асенсио (с пенальти), ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Брюгге» Брандон Мехеле. За хозяев забил Максим Де Кёйпер.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Бэйли – 3' 1:1 Де Кёйпер – 12' 1:2 Мехеле – 82' 1:3 Асенсио – 88'
«Нам не хватило настойчивости. Мы больше владели мячом. В первом тайме имелись сложности с созданием моментов, но после перерыва были просто обязаны забивать. Например, в эпизоде с моим ударом головой. Или когда бил Дзолис. Теперь должны забивать как минимум два гола, но шансы у нас сохраняются», — приводит слова Ванакена официальный сайт УЕФА.
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