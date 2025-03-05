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Тренер «Лилля» объяснил, почему выпустил Этана Мбаппе с первых минут матча с «Боруссией» Д

Тренер «Лилля» объяснил, почему выпустил Этана Мбаппе с первых минут матча с «Боруссией» Д
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Главный тренер французского «Лилля» Бруно Женезио рассказал, почему решил поставить в стартовом составе полузащитника Этана Мбаппе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» Дортмунд. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 1
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Адейеми – 22'     1:1 Харальдссон – 68'    

«Этан хорошо вышел в Париже, и мне хотелось оказать влияние и ускорить игру впереди. У нас много проблем с игроками нападения: некоторые травмированы, другие только восстанавливаются после травм, как Матиас Фернандес Пардо или Реми [Кабелла]. Мне очень понравился смелый выход Этана в Париже в ситуации, когда ему было нелегко», — приводит слова Женезио RMC Sport.

Ранее 18-летний Этан Мбаппе вышел на замену после перерыва в матче 24-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (1:4).

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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