Тренер «Лилля» объяснил, почему выпустил Этана Мбаппе с первых минут матча с «Боруссией» Д

Главный тренер французского «Лилля» Бруно Женезио рассказал, почему решил поставить в стартовом составе полузащитника Этана Мбаппе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» Дортмунд. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Этан хорошо вышел в Париже, и мне хотелось оказать влияние и ускорить игру впереди. У нас много проблем с игроками нападения: некоторые травмированы, другие только восстанавливаются после травм, как Матиас Фернандес Пардо или Реми [Кабелла]. Мне очень понравился смелый выход Этана в Париже в ситуации, когда ему было нелегко», — приводит слова Женезио RMC Sport.

Ранее 18-летний Этан Мбаппе вышел на замену после перерыва в матче 24-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (1:4).