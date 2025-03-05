Игрок «Пари НН» Босельи высказался об уровне российского футбола

Футболист «Пари НН» Хуан Босельи оценил уровень российского футбола как «очень хороший». Он выделил особенности чемпионата России — большое количество единоборств и силовой футбол.

«Уровень российского футбола очень хороший. Здесь много единоборств, очень сильный футбол — нужно быть хорошо подготовленным физически. Есть много футболистов хорошего уровня и ряд команд, которые могут спокойно бороться за чемпионство», — сказал Хуан Босельи в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последние шесть сезонов чемпионом Российской Премьер-Лиги становился санкт-петербургский «Зенит».