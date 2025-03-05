«Бавария» — «Байер»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Игру будет обслуживать английская бригада арбитров, которую возглавит Майкл Оливер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Напомним, «Байер» завершил общий этап Лиги чемпионов на шестом месте в турнирной таблице. «Бавария» заняла 12-ю строчку. Ответный матч 1/8 финала между «Баварией» и «Байером» состоится 11 марта.