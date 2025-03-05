Бубнов предположил, в чём заключалась стратегия Николича на матч ЦСКА с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Игра прошла в субботу, 1 марта, в Санкт-Петербурге. Итоговый результат — 0:0.

«Матч получился равным, счёт закономерен. Тотального преимущества ни у кого не имелось: в первых половинах каждого тайма ЦСКА владел мячом больше, во вторых — «Зенит». После перерыва вообще произошёл уникальный случай: около 10 минут зенитовцы никак не могли взять мяч под свой контроль! Думаю, в этом заключалась стратегия Николича — лишить соперника мяча», — приводит слова Бубнова Sportbox.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 19 матчей. «Зенит» располагается на первой строчке, заработав 40 очков.