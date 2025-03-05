Бубнов: в игре с «Зенитом» можно было убедиться, что уход Зделара не потеря для ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о переходе полузащитника Саши Зделара из московского ЦСКА в санкт-петербургский «Зенит». В субботу, 1 марта, команды сыграли в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 0:0. Зделар дебютировал за «Зенит», выйдя на замену на 62-й минуте.

«В этой игре можно было убедиться, что уход Зделара не потеря для московской команды. Кисляк доказал в игре с таким соперником, что может надёжно закрывать опорную зону. Здорово проявил себя, органично вписался в игру, провёл очень сильный матч, причём спокойно, без волнения», — приводит слова Бубнова Sportbox.