Защитник «Барселоны» Кубарси ответил, могут ли каталонцы выиграть Лигу чемпионов

Футболист «Барселоны» Пау Кубарси ответил на вопрос, в состоянии ли сине-гранатовые выиграть Лигу чемпионов УЕФА в этом сезоне. В 1/8 финала турнира каталонцы сыграют с португальской «Бенфикой», игра состоится сегодня, 5 марта, и начнётся в 23:00 мск.

«Мы можем бороться за все титулы. Не сказал бы, что у нас простой путь (в сетке Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»), и это может быть очень сложно, но мы должны идти от матча к матчу и стараться выиграть их все. Представляю ли я себе победу в Лиге чемпионов? «Барса» — клуб моей жизни. Конечно, победа в ЛЧ — это одна из многих целей, которых я хочу достичь. Но жить нужно настоящим моментом. Впереди игры с «Бенфикой», — приводит слова Кубарси испанское онлайн-издание AS.