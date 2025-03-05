Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Барселоны» Кубарси ответил, могут ли каталонцы выиграть Лигу чемпионов

Защитник «Барселоны» Кубарси ответил, могут ли каталонцы выиграть Лигу чемпионов
Комментарии

Футболист «Барселоны» Пау Кубарси ответил на вопрос, в состоянии ли сине-гранатовые выиграть Лигу чемпионов УЕФА в этом сезоне. В 1/8 финала турнира каталонцы сыграют с португальской «Бенфикой», игра состоится сегодня, 5 марта, и начнётся в 23:00 мск.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы можем бороться за все титулы. Не сказал бы, что у нас простой путь (в сетке Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»), и это может быть очень сложно, но мы должны идти от матча к матчу и стараться выиграть их все. Представляю ли я себе победу в Лиге чемпионов? «Барса» — клуб моей жизни. Конечно, победа в ЛЧ — это одна из многих целей, которых я хочу достичь. Но жить нужно настоящим моментом. Впереди игры с «Бенфикой», — приводит слова Кубарси испанское онлайн-издание AS.

Материалы по теме
«Бенфика» — «Барселона»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android