«Бенфика» — «Барселона»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию онлайн
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Сегодня, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся лиссабонская «Бенфика» и каталонская «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Игру будет обслуживать немецкая бригада арбитров, которую возглавит Феликс Цвайер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, «Бенфика» принимала участие в стыковых матчах, в которых обыграла французский «Монако». «Барселона» напрямую вышла в 1/8 финала после общего этапа Лиги чемпионов.
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