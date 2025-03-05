«Бенфика» — «Барселона»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию онлайн

Сегодня, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся лиссабонская «Бенфика» и каталонская «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Игру будет обслуживать немецкая бригада арбитров, которую возглавит Феликс Цвайер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, «Бенфика» принимала участие в стыковых матчах, в которых обыграла французский «Монако». «Барселона» напрямую вышла в 1/8 финала после общего этапа Лиги чемпионов.