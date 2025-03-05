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Арбитр Карасёв рассказал, о чём разговаривал с Роналду во время матча в Саудовской Аравии

Арбитр Карасёв рассказал, о чём разговаривал с Роналду во время матча в Саудовской Аравии
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Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о разговорах с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время работы в Саудовской Аравии. Бригада арбитров под руководством Карасёва обслуживала несколько матчей Про-Лиги.

«Он просто хотел объяснений микроэпизодов, это нормально, он капитан команды. В корректной манере это можно обсудить. Он спрашивал, почему там не жёлтая, почему там нарушение», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

В текущем сезоне саудовской Про-Лиги 40-летний Криштиану Роналду провёл 22 матча, в которых отметился 17 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Также на его счету пять игр и шесть голов в Элитной Лиге чемпионов АФК.

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