«Хорошенький». Игрок «Оренбурга» Татаев оценил качества Угальде
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Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев высказался о нападающем московского «Спартака» Манфреде Угальде. В воскресенье, 2 марта, «Оренбург» сыграл со «Спартаком» (0:2) в выездном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51' 2:0 Солари – 90+6'
Удаления: нет / Сидоров – 58'
«Угальде хорошенький. Один эпизод не понравился. Я думаю, судья мог обратить внимание. Он ударил меня невзначай по лицу. Такое нужно смотреть всегда. Но он хороший футболист, удачи ему!» — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
22-летний Манфред Угальде возглавляет рейтинг бомбардиров чемпионата России. Нападающий «Спартака» забил 16 мячей за 19 матчей.
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