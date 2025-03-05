«Не было повода». Карасёв объяснил, почему не удалил Батракова в матче «Локо» с «Зенитом»

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, почему принял решение не удалять полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла 27 октября 2024 года. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе «Зенита» отличился Андрей Мостовой, за «Локомотив» забил Алексей Батраков.

«Почему тогда не удалил Батракова? Потому что не было повода. С точки зрения всего это был обычный игровой эпизод.

Помогло ли психологически, что ЭСК встала на мою сторону? Это понятно. Если я неправ, то скажу, что неправ. А там был игровой эпизод — человек идёт к мячу, выкидывает ногу в нормальной манере. Это самый простой момент, который может быть. Когда начались все разговоры, я даже не понимал — может, правила футбола сменились, меня не предупредили. Для меня это простейший момент — Батраков не прыгает, не бьёт сзади, ничего. Там о первой жёлтой подумать надо, потому что грубости нет», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

В том матче Алексей Батраков получил жёлтую карточку на 59-й минуте, но позже не был наказан второй.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Алексей Батраков провёл 18 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на счету полузащитника шесть матчей, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.