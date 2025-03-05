Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бабаев заявил, что в ЦСКА хотят сохранить Акинфеева после завершения карьеры

Бабаев заявил, что в ЦСКА хотят сохранить Акинфеева после завершения карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев после завершения карьеры футболиста останется в структуре клуба. При этом Бабаев отметил, что говорить о завершении Акинфеевым карьеры профессионального игрока пока рановато. Вратарю ЦСКА 38 лет, за первую команду армейцев он выступает с 2003 года. В нынешнем сезоне опытнейший голкипер провёл 18 матчей во всех турнирах, пропустив 14 мячей.

«Пока, конечно, об этом говорить преждевременно, но очень надеюсь, что после завершения карьеры футболиста Игорь останется в структуре клубе. Вопрос, кем именно, наверное, лучше задать ему, но повторюсь: клубу крайне важно, чтобы легенды не только армейского, но и российского футбола приносили пользу всему спорту в нашей стране. Мы очень надеемся, что Игорь продолжит работу с нами», — приводит слова Бабаева «РИА Новости Спорт».

ЦСКА после 19 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. У лидирующего «Зенита» 40 очков — столько же у «Спартака» и «Краснодара», которые располагаются на второй и третьей строчках.

Материалы по теме
Акинфеев ответил на вопрос о возможном завершении профессиональной карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android