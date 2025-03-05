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«Спартак» с Дуарте в составе выиграл все матчи в этом сезоне РПЛ

«Спартак» с Дуарте в составе выиграл все матчи в этом сезоне РПЛ
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Московский «Спартак» выиграл 100% матчей с защитником Алексисом Дуарте в составе в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Футболисты РПЛ по проценту побед в этом сезоне (минимум пять сыгранных матчей):

100% — Алексис Дуарте (8/8);
92% — Вячеслав Караваев (11/12);
82% — Данил Пруцев (9/11);
80% — Даниил Зорин (4/5);
75% — Страхиня Эракович (9/12);
75% — Рикарду Мангаш (6/8).

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний Алексис Дуарте провёл восемь матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 40 очков за 19 матчей.

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