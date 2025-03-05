Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В тульском «Арсенале» 2,5 месяца не платят зарплату игрокам

В тульском «Арсенале» 2,5 месяца не платят зарплату игрокам
Комментарии

В тульском «Арсенале» не платят игрокам зарплату 2,5 месяца. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Пока позитивных подвижек не предвидится. В команде не понимают, как это может быть в клубе, который ставит перед собой амбициозные задачи, а ещё сделал кучу трансферов этой зимой», — добавил источник «Чемпионата».

«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет Первой Лиги сезона-2024/2025. Команда Александра Сторожука набрала 30 очков за 22 матча. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», у которой 46 очков. В ближайшем туре «Арсенал» на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем» 7 марта.

Материалы по теме
Успешный дебют Селихова и конец мегасерии «Торпедо». Первая лига вернулась! Видео
Успешный дебют Селихова и конец мегасерии «Торпедо». Первая лига вернулась! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android