В тульском «Арсенале» 2,5 месяца не платят зарплату игрокам

В тульском «Арсенале» не платят игрокам зарплату 2,5 месяца. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Пока позитивных подвижек не предвидится. В команде не понимают, как это может быть в клубе, который ставит перед собой амбициозные задачи, а ещё сделал кучу трансферов этой зимой», — добавил источник «Чемпионата».

«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет Первой Лиги сезона-2024/2025. Команда Александра Сторожука набрала 30 очков за 22 матча. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», у которой 46 очков. В ближайшем туре «Арсенал» на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем» 7 марта.